Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 21 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 17%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13