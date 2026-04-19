Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos