Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

