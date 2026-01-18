Domingo, 18 de Enero 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este domingo 18 de enero determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

