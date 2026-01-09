Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 9 de enero prevé que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

