Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 6 de febrero informa que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14