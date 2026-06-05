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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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