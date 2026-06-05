Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa