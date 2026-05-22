Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 22 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto