Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13