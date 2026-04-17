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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 17 de abril informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
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