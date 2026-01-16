Viernes, 16 de Enero 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tlaquepaque para este viernes 16 de enero informa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

