Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este viernes 12 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

