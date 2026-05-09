Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

