Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 6 de diciembre determina que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

