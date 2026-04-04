Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 4 de abril informa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

