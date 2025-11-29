Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 29 de noviembre anticipa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

