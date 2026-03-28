Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 28 de marzo determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Cancún