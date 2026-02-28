Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 28 de febrero determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

