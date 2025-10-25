Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 25 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 26 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

