Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 22 de noviembre anticipa que estará con algo de nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 23 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 29 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

