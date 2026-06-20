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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 20 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
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