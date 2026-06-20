Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 20 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá