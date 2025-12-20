Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 20 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

