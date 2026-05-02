Sábado, 02 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 2 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 9%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Tlaquepaque
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones