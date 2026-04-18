Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 18 de abril determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

