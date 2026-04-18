Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 18 de abril determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta