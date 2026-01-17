Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 17 de enero determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 18 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

