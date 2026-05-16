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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 16 de mayo prevé que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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