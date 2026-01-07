Miércoles, 07 de Enero 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 7 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

