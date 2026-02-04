Miércoles, 04 de Febrero 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 4 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 21%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

