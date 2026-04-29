Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 29 de abril informa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 19

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

