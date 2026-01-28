Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 28 de enero informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

