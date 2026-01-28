Miércoles, 28 de Enero 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 28 de enero informa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

