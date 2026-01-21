Miércoles, 21 de Enero 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 21 de enero prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

