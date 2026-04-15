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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 15 de abril determina que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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