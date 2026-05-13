Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Ciudad de México