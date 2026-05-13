Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

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