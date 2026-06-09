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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 9 de junio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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