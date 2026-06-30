Martes, 30 de Junio 2026

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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 30 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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