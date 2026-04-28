Martes, 28 de Abril 2026

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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 28 de abril determina que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 11%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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