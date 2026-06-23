Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 23 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

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