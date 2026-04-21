Martes, 21 de Abril 2026

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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 21 de abril determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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