Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 21 de abril determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey