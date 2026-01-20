Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 20 de enero anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

