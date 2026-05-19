Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 19 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 40 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se informó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

