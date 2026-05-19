Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 19 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 40 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se informó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga