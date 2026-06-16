Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 16 de junio determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Según se establece, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla