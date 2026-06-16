Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 16 de junio determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

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Clima en Guadalajara

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