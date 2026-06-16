Martes, 16 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 16 de junio determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla

Temas

  • Clima en Tlaquepaque
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones