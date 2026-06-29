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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este lunes 29 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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