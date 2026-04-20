Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este lunes 20 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

