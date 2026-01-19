Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este lunes 19 de enero informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

