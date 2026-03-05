Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este jueves 5 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

