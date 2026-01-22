Jueves, 22 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este jueves 22 de enero prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en Tlaquepaque
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones