Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este jueves 15 de enero anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14