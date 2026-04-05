Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este domingo 5 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan