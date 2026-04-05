Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este domingo 5 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

