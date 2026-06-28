Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

