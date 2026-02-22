Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este domingo 22 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

