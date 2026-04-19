Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Tlaquepaque para este domingo 19 de abril informa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

